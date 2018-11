"Noël ensemble", du 6 au 30 décembre au parc Paofai

PRATIQUE



Jeudi 6 décembre

Pelouse Centrale

17h : Arrivée du public

18h : Accueil & Discours + Allumage des lumières des festivités de Noël + Concert acoustique (Maro’ura)

Playground de Paofai

17h - 20h : Bubble Foot Djeun’s



Samedi 8 décembre

Pelouse Centrale

13h - 17h : Scène (Spectacle, magie, danse, conservatoire, freddy fingers)

Zone foraine

13h - 17h : Trampolines - Carrousel - Mini Train Pergola & Fare potee Stands animations (Maquillage …) & Père Noël



Samedi 15 décembre

Pelouse centrale du Tahua Autonomie

16h : Arrivée du public et des athlètes des jeux de Polynésie 201

17h : Accueil et lancement de la soirée

Playground de Paofai

17h - 20h : Bubble Foot

Pelouse Centrale

18h30 - 20h : Concert des confessions religieuses

20h - 21h : Concert acoustique (Ma’ohi Jam)

Zone foraine

17h - 21h - Carrousel - Mini Train



Samedi 22 décembre

Esplanade basse de To’ata

16h : Arrivée du public

17h : Accueil et lancement de la soirée

Playground de Paofai

17h - 20h : Bubble Foot

Pelouse Centrale

17h - 19h : Concert de la Chorale de Félix VILCHEZ

19h - 19h30 : Un conte de Noël (par le MEJ)

19h30 - 21h00 : Concert Acoustique (EONO)

Zone foraine

17h à 21h : Carrousel - Mini Train - Nani le clown - Colorine - Photomaton



Samedi 29 décembre

Pelouse Centrale du Tahua Autonomie

18h - 20h : projection d’un film d’animation

20h - 22h : projection d’un film

Zone foraine

17h - 21h : Carrousel - Mini Train



Dimanche 30 décembre

Pelouse Centrale

8h - 22h : Concert Acoustique (Nohorai) et animation DJ T-Unit

Zone foraine

17h - 22h : Carrousel - Mini Train

Rade de Papeete

Le feu d’artifice du Nouvel An