Noël en avance pour les enfants des quartiers défavorisés de Paea

La commune de Paea invite les enfants à une journée récréative samedi de 10 à 16 heures au terrain Laguesse. Un ramassage en bus est prévu à partir de 9 heures pour les quartiers de Maraa, Vaiterupe, Orofero et Papehue.Au programme de la journée : des surprises, un spectacle de clown avec Colorine, qui maquillera également les enfants qui le souhaitent, des toboggans, des trampolines, des jeux surprise et un tamure marathon. Pour le déjeuner, des coffrets repas seront distribués aux enfants. Une buvette sera également installée pour les familles.Cette journée de Noël est destinée aux enfants des quartiers défavorisés de la commune. L'opération de solidarité a lieu chaque année depuis 2011 et est organisée par l’association Tomite Taurua Rau no Paea en partenariat avec la commune.