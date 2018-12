Noël avant l'heure pour les enfants de la presqu’île

Rédaction web

Au programme, manèges, attractions, ateliers maquillage, concours de dessin tout a été fait pour que ce samedi 15 décembre reste gravé dans leur mémoire. D’autant qu’il est prévu que le Père Noël leur fasse une petite visite… Mais chut, c’est une surprise.«A la presqu’île, nous avons beaucoup de familles défavorisées et les enfants issus de ce milieu ne passent pas forcément de joyeux noël, et donc on leur apporte un peu de joie et on leur fait des cadeaux. Chacun recevra un sac avec des jouets, des bonbons.» explique Janick Aubineau, présidente du Rotary Club de Taravao. Pour inviter les enfants, le rotary s’est appuyé sur les services sociaux de chaque commune concernée, afin qu’ils désignent une dizaine d’enfants.James Frogier est le propriétaire des manèges, et pour lui de voir ces enfants avec de grands sourires aux lèvres, vaut toutes les récompenses. « J’ai mis à la disposition des enfants neuf manèges et ils pourront en profiter toute la journée. Ce sont des enfants issus de famille qui sont dans le besoin et c’est un grand plaisir pour moi de les voir le sourire aux lèvres. J’espère qu’ils passeront un beau Noël. »