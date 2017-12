Nini Topata-Barnouin et Jean-François Dubos élevés au grade de chevalier dans l’Ordre de Tahiti Nui

Rédaction web avec communiqué

L’ordre de Tahiti Nui compte deux chevaliers de plus. Nini Topata-Barnouin et Jean-François Dubos ont reçu cette distinction des mains d’Edouard Fritch, président de la Polynésie française, lors de son passage à Paris.Le président a remercié Nini Topata-Barnouin pour son engagement associatif. Cette dernière est à l’origine de la création de l’association A Tauturu Ia Na Paris en 1999. Elle a été présidente de cette association qui s’occupe des patients polynésiens soignés en métropole pendant une dizaine d’années. Depuis mai dernier, elle est aussi présidente de Te Ramepa Ora, créée à la suite des intempéries qui ont touché Tahiti et Moorea.Quant à Jean-François Dubos, il a été décoré pour ses travaux sur l’histoire des ordres des mérites et des décorations, dont celui de Tahiti Nui.