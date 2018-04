New Zealand Field School 2018 : un voyage étudiant en images

Rédaction web

Chaque année, les étudiants de la licence de géographie et aménagement et d’Histoire de l’UPF (Université de Polynésie française) effectuent un voyage d’études pour se former au monde professionnel et découvrir un nouveau terrain.Cette année, les 18 étudiants sous la tutelle de deux enseignants-chercheurs Christian Jost et Jean Morschel, ont eu l’opportunité de partir sur les terres maori en Nouvelle-Zélande.Au programme un périple de 2000 kilomètres pour découvrir les spécificités géographiques, historiques et culturelle du pays au long nuage blanc.Les étudiants invitent le public à vivre leur voyage à travers une exposition photographique. Celle-ci est visible à la bibliothèque universitaire de l’UPF jusqu'au 28 Avril.