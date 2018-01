New Girl : une fin de saison sous le signe de l’amour et de l’amitié

Episode n°19 Une maman envahissante

Jess se rend l'enterrement d'un garçon avec qui elle est sortie, en compagnie de Coach et Cece et se retrouve dans une situation embarrassante. De leurs côtés, Nick et Schmit décident d'investir dans le bar où travaille Nick et afin de réunir la somme Schmit demande l'argent de sa barmitzvah à sa mère venue lui rendre visite. Et, Winston essaye de créer des liens avec sa coéquipière.



Episode n°20 Golf qui peut

Jess accompagne Fawn Moscato à un tournoi de golf féminin caritatif, Jess doit alors se créer un réseau avec ces politiciennes afin d'obtenir des ordinateurs pour son école. Winston tombe amoureux d'une militante énervée contre la police, il va donc devoir lui cacher qu'il est officier de police. Avec l'aide de Cece, Schmidt s'applique de l'auto-bronzant pour homme avant de rejoindre Fawn au tournoi de Golf.



Episode n°21 Docteur de l'amour

Coach et May décident de rompre après que cette dernière ait reçu une proposition pour un poste à New York, mais cette décision les affecte émotionnellement. Jess va donc essayer d'arranger les choses entre Coach et May. Schmidt décide de rester auprès de Fawn après sa mésaventure embarrassante. De son côté, Cece toujours amoureuse de Schmidt décide après la lecture d'un livre d'aller de l'avant, elle s'apprête à escalader une montagne.



Episode n°22 Bye bye coach

Coach prépare ses affaires pour déménager avec May à New York et refuse d'emporter avec lui des objets ayant une signification sentimentale. Jess et Nick vont faire une petite mise au point de leurs sentiments respectifs. Schmidt décide finalement de jeter les objets oubliés de Cece qu'il a gardé en souvenirs, ce qu'il va rapidement regretter.





Série américaine créée par Elisabeth Meriwether

Avec Zooey Deschanel (Jessica « Jess » Day), Max Greenfield (Schmidt), Jake johnson (Nick Miller), Hannah Simone (Cece Meyers), Lamorne Morris (Winston Bishop), Damon Wayans Jr (Coach), …