New Girl fête Noël

Episode n°10 Bagarre de filles

À cause d'une maladresse de Schmidt, Jess et Cece se font la guerre de la manière la plus passive-agressive possible. Tandis que Winston révise pour l'académie de police, Nick passe beaucoup de temps avec sa nouvelle petite amie avant de la soupçonner d'être une sans-abri.



Episode n°11 Noel à Downton

Une tempête de neige immobilise les passagers à l'aéroport de Los Angeles. Jess commence alors à avoir des doutes à l'idée de passer les fêtes en Angleterre avec Ryan. Tandis que Nick et Winston font tout leur possible pour embarquer dans leur avion pour Chicago, Schmidt découvre le monde de la classe premium. Quand à Coach, il préfère se rendre à Hawaï plutôt que d'aller voir sa famille mais il commence à culpabiliser.



Episode n°12 Les requins et les dauphins

Chacun à sa façon, Jess et Schmidt tentent d'amadouer une conseillère municipal dans l'espoir de stopper les travaux nocturnes qui réveillent le quartier. Pendant ce temps, Nick et Coach s'inquiètent pour Winston, fraîchement diplômé de l'académie de police mais trop fragile à leurs yeux.