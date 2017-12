New Girl : Jess va-t-elle déménager ?

Crédit photo : Fox



Episode n°13 Classe verte

Quand Jess décide enfin de dévoiler sa relation avec Ryan à l'école, les enseignants l'accusent de favoritisme. Coach ne sait plus comment attirer l'attention de ses collègues qui sont toutes focalisées sur Ryan. Victime d'un ulcère, Schmidt doit se reposer mais refuse de passer sa journée à rien faire, à l'image de Nick.



Episode n°14 Schnick industries

Nick et Schmidt doivent présenter leur nouvelle invention devant un investisseur. Jesse doit leur venir en aide pour que leur projet tienne la route. Au même moment, Winston et Coach décident d'investir dans les études de Cece.



Episode n°15 Le barathon

Pour se remettre d'une récente rupture, Nick entraîne tout le monde dans une tournée des bars, le soir de la Saint-Valentin. Ryan choisit l'occasion pour proposer à Jess d'emménager avec lui et elle ne sait pas comment réagir. Tandis que Cece boit un peu trop, Coach se met à croire au destin à la suite de sa rencontre avec une femme qu'il a suivie sans le savoir toute sa vie.