New Girl : Jess pourra-t-elle oublier Ryan ?

Crédit photo : Fox



Episode n°7 Mes deux meilleurs amis

Nick prétend être gay afin de rendre son statut d'ex- petit copain moins bizarre pour le nouveau rencard de Jess. Coach, de son côté, essaie d'aider Winston dans son plan drague sur le "long terme" avec leurs voisines. Schmidt lui panique en découvrant que Cece envisage une réduction mammaire.



Episode n°8 Profs

Coach et Jess partent pour une conférence sur l'enseignement. Jess sait que Ryan, son béguin, sera là et fait tout pour éviter de se rapprocher de lui, car elle sait que le principal Foster refuse les relations entre enseignants. Pendant ce temps, au loft, Nick, Schimdt et Winston organisent une « soirée mecs ».



Episode n°9 Sexgiving

Cette année, Schmidt décide que personne ne fêtera Thanksgiving au loft mais plutôt « Sexgiving ». Chacun pioche le nom du colocataire à qui il devra apporter un rencard. Jess demande qu'on lui amène quelqu'un qui sera capable de lui faire oublier Ryan, avec qui elle ne peut toujours pas sortir au vu du règlement scolaire, seul petit hic Coach lui amène justement ce même Ryan.