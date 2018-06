FAITS DIVERS

Navire échoué: pas de blessé et pas de trace de pollution

Dimanche 24 Juin 2018 à 16:46 | Lu 612 fois

MARITIME - Informé de l'échouage d'un porte container à Raroia, l'Etat a engagé un hélicoptère "dauphin" afin de porter secours à l’équipage du cargo et un avion Gardian afin d’avoir rapidement une évaluation de la situation. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer et on relève aucune trace de pollution .

