Navire échoué à Raroia : ni voie d'eau, ni fuite assure le haut-commissaire

Rédaction web

Mercredi soir, le haut-commissaire de la République a envoyé un communiqué dans lequel il fait un point sur l'opération en cours, à Raroia, pour déséchouer le cargo philippin.Le représentant de l'Etat indique que les plongeurs ont constaté que la coque du navire état marquée mais qu'aucune voie d'eau ni fuite de produits polluants n'ont été constatées. "Le responsable de l'équipe d'assistance estime que le cargo est apte à un remorquage de plusieurs jours en sécurité", affirme le haut-commissaire.Les plongées effectuées ont démontré que le cargo a perdu son safran et endommagé son hélice à cause des chocs répétés subis lors de son séjour le long du platier de Raroia.L'Aito nui devrait arriver sur place dans l'après-midi de ce jeudi. Il prendra la relève du Bougainville pour le remorquage du Thorco Lineage.Le haut-commissaire précise : "La cellule de crise mise en place lundi matin dans les locaux du Comsup avec des représentants des services de l’Etat, du Pays et de la société d’assistance demeure activée pour suivre l’évolution de la situation."