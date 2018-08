Natitua est arrivé à Hao

La première phase consiste à l'atterrage du cable à Hao puis Makemo, Fakarava, Arutua, Kaukura, Rangiroa et Tahiti. Puis dans une deuxième phase, l'Île de Batz, le navire câblier quittera Tahiti pour rallier Manihi, Takaroa, Nuku Hiva et enfin Hiva oa. Toutes ces îles seront raccordées au câble haut débit.



En ce qui concerne les autres atolls des Tuamotu, Amanu, Faaite, Apataki, Takapoto, Ahe ceux-ci seront connectés au haut débit via des faisceaux hertziens, ainsi que les îles des Marquises, Ua pou, Tahuata, Fatu Hiva et Ua Huka.



Cette opération initiée dans le cadre de l'égalité numérique, représente un investissement de 6,5 milliards Fcfp. Une somme conséquente qui permettra aux 20 000 habitants jusqu'alors privé de haut débit, de surfer à des vitesses nettement supérieures à celles qu'ils connaissent actuellement. Avec 3 000 abonnés à Internet sur la Polynésie, l'OPT espère atteindre via Natitua, 1 000 abonnés de plus.