Natiara rend hommage à un personnage de Fautaua

Natiara voit le jour en 2016 et se lance dans l’aventure Heiva en 2017. Cette année-là, ils gagneront le prix du meilleur costume et celui du meilleur ra’atira ti’ati’a, la personne qui mène la chorale. D’année en année, Natiara se fait une place parmi les grands. En véritables passionnés de culture polynésienne, Benjamin Colombani écrit et Dayna pose la mélodie. Un tandem de choc dont l’intérêt est avant tout de transmettre un message.



"Les himene, les chants traditionnels, ce n’est pas que chanter, c’est vraiment faire passer un message d’une légende, d’une histoire, affirme Benjamin Colombani, le président du groupe. C’est véhiculer notre culture ma’ohi, et le message fort à faire passer pour notre jeunesse, c’est de s’intéresser à notre culture, à nos légendes et à cet art oratoire qu’est le ‘orero."