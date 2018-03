CONCOURS - Les 10 finalistes de Pakipaki ont tout donné ce vendredi soir ! Et c'est vous, téléspectateurs qui avez choisi votre grande gagnante. Les candidats se sont succédés sur la scène du grand studio, les prestations plus belles les unes que les autres. Et c'est finalement Nehelani Deane qui remporte le vote des téléspectateurs avec 26,4%...