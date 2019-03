Nō tātou: votre nouveau rendez-vous mensuel

« Nous voulons montrer le côté humain et la grande fraternité que l’on retrouve dans les lotissements. » précise Moana Blanchard, directeur général de l’OPH. « C’est aussi l’occasion de montrer aux locataires que nous les accompagnons dans le mieux vivre ensemble et de les impliquer encore plus dans la vie des lotissements. C’est aussi un moyen pour que le grand public comprenne mieux nos actions. » ajoute-il.

C’est un magazine axé « sur des aventures humaines et sur des expériences à vivre. » pour Jerry Biret, producteur de l’émission. « Nous allons faire de la randonnée, réapprendre à cultiver la terre, chanter également. Il y aura de très belles surprises … J’espère que les téléspectateurs vont aimer l’émission comme nous avons aimé la réaliser.»



Produit par Bigouane Prod