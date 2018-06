Musée des îles : les costumes vont danser

Rédaction web avec communiqué

70 pièces qui datent de 1930 à aujourd’hui seront exposées dans cette nouvelle édition de la danse des costumes. L’exposition démarre le 26 juin prochain. Revue par Manouche Lehartel, elle présentera la collection des "grands costumes" primés au concours de chants et danses traditionnels du Heiva depuis 1993, mais également huit costumes anciens (entre 1930 et 1960) légués par des collectionneurs privés.Fibres, nacres, noix de coco et coquillage seront mis en avant. La première partie de l’exposition sera consacrée aux costumes anciens, mais aussi à un atelier de confection, permettant de découvrir les matériaux ‘au naturel’ avant leur intégration dans les costumes.L’exposition commencera avec le Heiva 2018, et se terminera après le Hura Tapairu. Des visites guidées et des projections de documentaires viendront compléter la programmation de l'événement. L'exposition se terminera le 13 janvier 2019.