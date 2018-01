Munoz croque le quotidien des politiques dans l'agenda de l'assemblée

Rédaction web avec Davidson Bennett

La couverture grise et sobre de l’agenda 2018 de l’assemblée de Polynésie française (APF) ne laisse pas imaginer un seul instant ce qu’il se cache à l’intérieur.Pour cette nouvelle édition, le président de l’APF, Marcel Tuihani, a fait appel au talent du dessinateur de presse Danielo Munoz pour apporter une touche d’humour à l’agenda 2018.Edité à 300 exemplaires, il sera distribué aux élus du Pays, aux membres du gouvernement et à d’autres personnalités du fenua.Mais cette fois-ci, les dates seront agrémentées d’une caricature des élus, signée Munoz. Le dessinateur à la mine de crayon bien taillée ne perd jamais une occasion de faire rire avec des situations du quotidien. Marcel Tuihani, président de Tarahhoi, souligne :« L’humour, nous en avons besoin tous les jours, d’autant plus au sein de l’assemblée. Cela permet d’atténuer un peu les pressions, d’apporter du rire, de détendre l’atmosphère… »Les illustrations de Munoz retracent la vie des élus dans l’hémicycle, comme à l’extérieur, vu par leurs concitoyens. Si l’objectif de Munoz est de faire rire tout en dénonçant certaines situations, l’artiste le fait toujours avec bienveillance. Il expose :« Le dessin, c’est vraiment un support. Le plus important, c’est ce qu’il y a dans la bulle. Pour le dessin, il faut bien réfléchir, bien le penser… Les messages sont importants. Il ne faut pas mettre n’importe quoi. Il ne faut que ça puisse blesser les gens. Il faut que ce soit un humour mais qui passe partout. »Les caricatures feront elles rire autant que Munoz a pris plaisir à les réaliser ? A quelques mois des élections territoriales, elles ne manqueront peut être pas, en tout cas, de faire réfléchir…