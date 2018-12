Mouvement de grève à Tahiti Valeurs

Rédaction web

La grève chez Tahiti Valeurs, conduite par la confédération Atia i Mua, est effective depuis ce lundi matin, a rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère . Le préavis avait été déposé la semaine dernière et les négociations ont eu lieu jeudi 13 et vendredi 14 décembre. Les revendications portent sur les revalorisations de primes et les salaires qui n'ont pas été augmentés depuis 9 ans, nous a confirmé aujourd'hui Jean-Marie Yan Tu -plus connu sous le nom de Pico-, secrétaire général d'Atia i Mua.Si des accords ont été trouvés vendredi concernant la revalorisation des primes, cela n'a pas été le cas concernant la hausse salaires. Il n'y a pas eu de nouvelles négociations ce lundi, et les grévistes sont donc en attente d'un nouveau rendez-vous.Sur les 27 employés, 20 sont grévistes et ils seraient tous des convoyeurs. En conséquence de cette grève, certains distributeurs automatiques de billets ne sont pas approvisionnés sur les îles de la Société depuis ce week-end, ce qui pourrait devenir de plus en plus problématique à l'approche des fêtes de fin de d'année.