Motu Uta : la sphère aérienne de gaz remplacée en 2020

D'après communiqué



Les étapes pour lme remplacement de la cuve de gaz aérienne de Motu Uta ont commencé en 2016. Ce mercredi, le ministre de l'Environnement et de l'énergie a fait un point d'étape en conseil des ministres.Les services de sécurité de l’Etat et du Pays ont invité les directeurs de la Société Gaz de Tahiti (SDGPL) à procéder à la mise sous talus du réservoir aérien.Une demande de permis de construire et une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée de 1ère classe ont été déposées au début du mois de février. Le démarrage de cette opération est prévu entre mars et juin 2019, pour une durée prévisonnelle de réalisation de 30 mois, du lancement à la mise en service des ouvrages.