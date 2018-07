Motion de l'Assemblée de Corse pour l'accueil des migrants

Cette motion affirme "être favorable à l'accueil des migrants (et) demande la création d'une commission ad hoc composée de membres de l'Assemblée de Corse, de présidents d'intercommunalités, de maires et des services de l'Etat chargée de trouver des solutions pour un accueil efficace des migrants".Lundi, le président nationaliste de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, s'était dit "disposé à porter secours" aux migrants recueillis sur le navire humanitaire Lifeline, que l'Italie refusait de laisser accoster."La position de la majorité de notre collectivité n'a pas vocation à changer", avait précisé M. Talamoni estimant que "tous les pays de la Méditerranée" devaient être prêts à porter secours aux migrants dès l'instant où il y a un navire avec des personnes à bord en situation d'urgence."En 2015, l'Assemblée de Corse avait déjà voté à l'unanimité une telle motion. La préfète de Corse, Josiane Chevalier, a rétorqué lundi qu'une telle décision "appartient à l'Etat français" et non à une collectivité territoriale.

AFP