Morgane Yueng, Miss Dragon 2018, candidate à Miss Chinese International

Rédaction web

Pour l'heure la belle est en plein préparatif, formulaire d'inscription, paperasseries diverses, lecture du contrat avec la chaine de télé TVP de Hong Kong ... etc. De plus il faut s'occuper de la conception de la robe traditionnelle qu'elle va porter lors de la soirée de l'élection, une robe qui sera réalisée par Fenua By Freddy... Bref, la reine de beauté a du pain sur la planche avant de s'envoler le 17 février pour Hong Kong où se tiendra le concours de Miss Chinese International, le 2 mars.C'est de sa propre initiative que Morgane va participer à Miss Chinese International, "Personne ne m'a obligé à le faire, ce qui me pousse, c'est que ce n'est pas une expérience donnée à tout le monde. C'est une expérience à vivre, je pars dans un autre pays avec des personnes qui viennent d'horizons différents avec lesquelles j'aurais beaucoup de choses à partager. Et en même temps j'y vais pour représenter Tahiti."Si pour l'heure elle se déclare confiante et heureuse de participer à cette élection de haut-vol, seul un petit point la stresse. La préparation de deux chorégraphies, d'une minute chacune, qu'elle doit présenter aux organisateurs du concours de beauté, lesquels choisiront celle qu'elle effectuera lors de la soirée. "Je suis en train de préparer deux chorégraphies ori tahiti, aparima et otea, cela fait quatre jours que j'ai commencé, et c'est le seul point qui me fait un petit peu peur. Comme je ne maîtrise pas vraiment le ori tahiti et que ma chorégraphe est très pointilleuse, j'ai peur de ne pas être à la hauteur pour faire une telle prestation."Autre point qui l'inquiète un peu, la barrière de la langue. "Je ne parle pas le chinois, et cela m'effraie un peu plus car certaines candidates parleront chinois et j'ai peur que cela me pénalise un petit peu, même si tout le monde parle l'anglais et que maîtriser la langue chinoise ne fait partie des critères de sélection. J'essaie de relativiser un peu car de toute façon je pourrais m'exprimer en anglais".A son arrivée le 19 février à Hong Kong, elle sera prise en charge par le comité Miss Chinese International Pageant. Conférence, tournage de clip vidéo, shooting photo, répétitions seront son lot quotidien jusqu'au jour J, le 2 mars, où notre Miss Dragon 2018 laissera parler sa beauté, son charme et son intelligence, qui n'en doutons pas, ne laissera pas de marbre les membres du jury.