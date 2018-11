Moorea organise son premier concours de ukulele

"S’il est vrai que la musique a toujours su jouer un rôle déterminant dans le rapprochement des peuples et des cultures, le ‘ukulele polynésien (tahitien ou hawaiien) n’aura manifestement pas échappé à la règle". Pour mettre à l'honneur le ukulele de Polynésie, et célébrer le patrimoine culturel de notre Pays, l'association Faaarearearaa no Moorea -maiao i te mau ratere organise pour la première fois un concours de ukulele au stade John Teariki d'Afareaitu à Moorea, le samedi 17 novembre. Des animations variées sont au programme. Un concours viendra récompenser les prestations les plus originales. Le jury et le public se laisseront emporter par le son des ukulele : technicité, valeurs et surtout partage seront les maîtres mots de cette grande première sur l'île sœur.