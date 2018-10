Moorea organise son 2e forum de la création d'entreprise

Entreprendre à Moorea, oui mais comment ? Par où commencer ? Quel régime juridique choisir ? Comment se financer ? Existe-t-il des aides ? Qui peut m’accompagner ? Autant de questions auxquelles les porteurs de projets, les demandeurs d’emploi et les personnes intéressées par la création d’entreprise pourront trouver des réponses lors de la deuxième édition du forum de la création d'entreprise à Moorea, qui mettra cette année l'accent sur les métiers du tourisme.



Organisée du vendredi 26 octobre de 8h30 à 13h30 au quai de Papetoai, la journée sera rythmée par des ateliers d’initiation à la création et la gestion d’entreprise, des ateliers de dynamique personnelle, des témoignages d’entrepreneur ainsi que des stands d’informations tenus par des spécialistes de l’entrepreneuriat, financeurs et organismes de formations.