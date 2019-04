Moorea marathon : Tutea Degage vainqueur de la course reine

En vidéo, l'interview de Tutea Degage



Le Moorea marathon s'est déroulé sur deux jours : vendredi et samedi à Moorea. L'événement a démarré par une course de nuit sur 4.5 km vendredi. Samedi, le départ du semi-marathon a été donné aux aurores. C'est Samuel Aragaw de l’As Punaaruu qui a terminé cette course de 21.100 km en tête avec 1h17mn 49s.



La course reine se déroulait sur 42.195 km. Et c'est Tutea Degage qui s'est imposé, non sans mal. "J'ai eu un coup de barre au 30e (km, NDLR). Mes genoux ont commencé à me faire mal. J'ai couru avec mes douleurs aux genoux. C'est mon problème sur ces distances là." Une troisième victoire au Moorea marathon pour le sportif. "La stratégie d'aujourd'hui c'était de faire un chrono. J'étais dans les temps jusqu'au 30e. C'est rageant."