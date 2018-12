Moorea : le chauffard qui a fauché un loueur de quads reste en prison

J-B. C.

« Je mérite d’aller en détention. Je me sens mal. Je fais des cauchemars. Je ne fais que penser à la victime », a-t-il déclaré. Mercredi, après avoir consommé une demi-bouteille de rhum et alors qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, il avait pris le volant du véhicule de sa compagne.Mais après en avoir perdu le contrôle, il avait fauché un loueur de quads qui se trouvait en bord de route. Celui-ci souffre d’une fracture ouverte à la jambe et s’est vu délivrer 90 jours d’arrêt de travail.Le fonds de garantie des victimes n’ayant pas été saisi dans les temps, le tribunal a prononcé le report du procès au 28 janvier. Et le maintien en détention du chauffard jusqu’à cette date.