Moorea : l'antenne du Sefi déménage à Maharepa

Les Affaires sociales ont renforcé leurs équipes à Moorea. Conséquence : l'antenne du Sefi de l'île soeur a quitté la zone de l'aéroport et les bureaux partagés pour de nouveaux locaux.L'unique conseillère de Moorea recevra désormais les demandeurs d'emploi au centre Tumai à Maharepa de 7 h 30 à 12 heures et du lundi au jeudi et sur rendez-vous les après-midis. "Je gère toutes les mesures que le Sefi propose, les aides aux contrats de travail, les dispositifs de stage, le contact avec les employeurs qui viennent déposer des offres d'emploi... Aussi les demandeurs d'emploi", explique Ketty Nardi.Cette nouvelle structure, un "lieu neutre", va permettre un accès plus facile à l'antenne du Sefi : "J'espère toucher beaucoup de monde sur l'île."Présents à l'inauguration, le président Edouard Fritch a remis des bons d’aides à l’amélioration de l’habitat à 24 familles de l’île soeur, réparties sur les zones de Haapiti, Afareaitu, Teavaro, Papetoai et Paopao.L’objectif des programmes AAHI est de rénover l’habitat individuel dans toutes les îles de la Polynésie française, par la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité des logements, notamment en renforçant leur salubrité, leur solidité et leur étanchéité, ainsi que le confort de ses habitants. L’ensemble de ces bons représentent un montant d’aide global de 14 400 000 Fcfp.Une famille résidante de Paopao a également reçu la clé de son fare OPH. Pour bénéficier de ce fare, cette famille a réglé une participation moyenne de 157 678 Fcfp calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge. Le montant global de la subvention qui leur a été accordé s’élève à environ 7,7 millions Fcfp.