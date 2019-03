Moorea Marathon : des courses en famille, en couple, de nuit... les 29 et 30 mars

Cette course de nuit est accessible à tous : professionnels et novices. Équipés d’accessoires fluorescent et de tenues sportives dans le même thème, les participants parcourront 4.5 km à leur rythme. Pour les professionnels, cette course sera synonyme d’échauffement avant le grand rush du lendemain.



Samedi, les départs de toutes les courses seront lancés au PK 0. Toutes les arrivées se feront sur la plage publique de Temae. Le Moorea Marathon démarrera à 4h30. Les participants parcourront 42.195 km, la distance requise pour un marathon.

A 5h30, le départ du semi-marathon EDT Engie sera donné. Une course de 21.100km.

A 6h30 le départ de la Polymat Aito Race sera donné : une course de 10 km qui vient répondre à une demande des athlètes.

A 11h30, ce sera le tour du Rotui Kids Run. Deux distances sont proposées :

- 1000m et un classement pour les 8 – 10ans

- 1500m et un classement pour les 10 – 11ans.

Les courses Kids Run n’étant pas chronométrées et la participation des enfants étant gratuite, le règlement de la course consiste simplement en l’obligation de respect des concurrents par l’enfant et ses accompagnateurs ainsi que par la mise en pratique du fair-play sportif.

Les départs et arrivées sont effectuées sur la plage publique de Temae où de nombreuses animations sont prévues.



La course Aremiti Glow Run aura lieu vendredi.Plus de mille sportifs de Polynésie et d'ailleurs participent à l'événement Moorea Marathon. L’objectif est de promouvoir la course à pied, la richesse de la culture polynésienne et Moorea.