Monoihere Atger et Heifara Hart : Miss et Mister Raromatai 2018

"C’est une très grande aventure pour moi je me suis bien amusée. Je dédie ce titre à maman, mon idole…"

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

14 candidats étaient en lice pour décrocher les titres de Miss et Mister Raromatai.Pour convaincre jury, les jeunes gens ont enchaîné trois passages : maillots de bain, ville et soirées.Lors de l’élection, le public était venu en masse de toute les îles Sous-le-Vent. Plus de 2000 spectateurs avaient fait le déplacement.Monoihere Atger, de Tahaa, a remporté le titre de Miss Raromatai. Heifara Hart, de Uturoa, est le nouveau Mister Raromatai.La nouvelle miss s’est confiée après son élection :Tauhere Tepa, de Uturoa, est arrivée première dauphine. Elle est la nouvelle Miss Raiatea.