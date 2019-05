Mondial U20 - La Pologne bat Tahiti 5 à 0

Après avoir été battus 3-0 par le Sénégal jeudi lors du match d'ouverture du Mondial U20, les Tahitiens de moins de 20 ans n'ont pas réussi à remonter la pente aujourd'hui lors de leur deuxième match. Ils se sont à nouveau inclinés face à la Pologne qui a marqué 5 buts contre... aucun pour nos Aito Taurea. La Coupe du monde s’arrête donc pour nos joueurs sans aucun espoir de rattrapage.



"Je pense que les joueurs étaient encore un peu stressés même si on leur avait dit se lâcher (...) Je ne suis pas déçu de la façon avec laquelle on a joué. On joue contre des équipes qui sont plus fortes que nous, il faut l'accepter. On doit préparer le troisième match, mais je pense que certains joueurs sont touchés au moral, mais on va continuer à les pousser" a déclaré Bruno Tehaamoana, l'entraîneur des Aito Taurea, au micro de Tahiti Nui Télévision. "On est là pour apprendre, on savait que ça allait être dur" conclut-il.



"On a donné tout ce qu'on pouvait, on s'est battus pour le Pays, et pour moi, c'est ça le plus important" nous a confié le joueur de la sélection tahitienne, Moana Pito.