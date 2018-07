Mondial 2018 : la Belgique tremble mais se qualifie !

A 20 minutes du coup de sifflet final, les Japonais croyaient bien réaliser le plus grand exploit de leur histoire : se hisser en quart de finale d’une Coupe du monde. Ils mènent alors 2-0 face à une formidable et talentueuse équipe belge mais qui malheureusement n’a pas su jusque-là concrétiser ses innombrables occasions.A contrario, côté japonais avec deux buts de Haraguchi et Inui en début de deuxième mi-temps pour presqu’autant d’occasions, c’est le match parfait.Mais grâce à un coaching payant du sélectionneur belge Roberto Martinez, les deux remplaçants Vertonghen, puis Felaini réduisent le score peu après leur entrée en jeu.Mieux encore, suite à un corner des Japonais, le gardien belge lance une contre-attaque fulgurante à trois passes conclut par un but de Chadli à quelques secondes de la fin des arrêts de jeu. Cette miraculeuse qualification rend fou de bonheur les Diables Rouges alors que leurs adversaires sont effondrés sur le terrain.La Belgique rencontrera en quart de finale le Brésil qui s’est imposé 2-0 face au Mexique.