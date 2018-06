Mondial 2018 : cinq anecdotes à connaître

Arrivés mercredi en Russie, les joueurs belges se sont plaints jeudi de la faiblesse du Wifi dans les chambres du Country Club Moscow, le golf cinq étoiles où ils logent. " On a eu un petit peu… pas des soucis, mais on joue beaucoup à la Playstation et on a besoin d'une bonne connexion internet. Comme on est beaucoup à jouer, parfois ça bloque ", avait expliqué le milieu Thorgan Hazard.



Problème résolu selon l'attaquant de Dortmund Michy Batshuayi, vendredi : " Vous connaissez la nouvelle génération, aujourd'hui on veut tous internet sur nos téléphones et jouer à la PlayStation entre nous. On a un petit peu râlé le premier jour mais là, ça va beaucoup mieux ". Voilà la Belgique rassurée sur le bien-être de ses Diables Rouges.