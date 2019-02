"Mon patron c'est moi", 7e édition du forum de la micro-entreprise

L’Assemblée de la Polynésie française et ses partenaires organisent les mardi 12 et mercredi 13 février prochains, à l’Assemblée, de 8h à 16h, la 7ème édition du forum de la micro entreprise :L’objectif de ce forum « Mon patron, c’est moi ! », qui s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux porteurs de projets, et aux jeunes entrepreneurs, est d’impulser de manière concrète la création d’activités et d’entreprises individuelles et familiales, opérant un effort particulièrement appuyé en faveur des archipels.Ces deux journées seront l’occasion d’encourager les Polynésiens à s’engager dans une activité et à faire émerger leurs talents. Elles permettront enfin de lutter contre l’exclusion en favorisant l’insertion professionnelle et l’esprit d’initiative. Cette manifestation permettra au public, pendant deux jours et en un seul et même lieu, de s’informer sur les démarches, les formations, les dispositifs d’aide et d’accompagnement et les solutions de financements existants pour la création d’entreprises.Dans le hall René Leboucher, quatre espaces dédiés aux «», aux «», aux «» et aux «» seront installés durant les deux jours du forum.