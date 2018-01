Moetai Brotherson : « Ce n’est pas une proposition de loi pour faire un coup médiatique »

C’était une promesse de campagne de Moetai Brotherson. Cette semaine, soit trois mois avant les élections territoriales, le député a annoncé que sa proposition de loi sui vise à rendre inéligible à vie les élus condamnés était prête.



Mais ce n’est pas la première fois qu’un tel texte est envisagé. En 2010, le conseil constitutionnel avait indiqué que quel le juge pouvait définir le quantum des peines, et non pas le législateur.



Dans la rédaction de son texte, Moetai Brotherson assure éviter « cet écueil constitutionnel » :



« Nous ne fixons pas par la loi le quantum. »



Le député indépendantiste a balayé d’un revers de main l’argument de certains jugeant cette loi démagogique.



« Je ne vois pas ce qu’il y a de démagogique à vouloir simplement à ce que les citoyens soient respectés et à ce que les élus cessent d’être au-dessus du commun des mortels. Nos enfants aujourd’hui, s’ils veulent entrer dans l’administration, ils seront tenus, toute leur vie, de présenter un casier judiciaire vierge. »



Le député espère que sa proposition de loi sera examinée avant l’année prochaine. Mais pour l’heure, rien n’a été défini.



« Aujourd’hui, nous avons un panel de députés de tous les groupes, sauf le Front National, qui veut cosigner cette proposition de loi. J’ai demandé à mes collègues de m’envoyer leurs remarques. Nous allons essayer d’en tenir compte pour faire un dépôt d’une proposition de loi qui est le plus de chances d’aboutir. Il ne s’agit pas de faire une proposition de loi juste pour faire un coup médiatique, ça n’a aucun intérêt. L’objectif est que cette proposition de loi est réellement une chance d’aboutir. »