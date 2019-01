Moelleux à la vanille

Pour 4 personnes



Ingrédients :



1 bâton de vanille

180g de farine

1 càs d’extrait de vanille local

½ sachet de levure chimique

50g de sucre de coco

20g de miel

3 oeufs

100g de beurre

60ml de lait



Préparation :



Faites fondre le beurre au micro-ondes.

Dans un bol, fouettez ensemble les oeufs, le lait, l’extrait de vanille et le beurre fondu.

Dans un autre bol, mélangez la farine, le sucre et la levure.

Mélangez ensuite les deux préparations. Ajoutez les grains de vanille.

Beurrez votre moule et remplissez chaque alvéole.

Enfournez 20 à 25 minutes à 180°C. Servez chauds ou tièdes.