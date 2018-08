Mobilité territoriale : vers plus d'accompagnement

Plus de moyens devraient être déployés dans les mois qui viennent pour aider les Polynésiens à la recherche d'un emploi. Ce mercredi, l'Etat et le Pays ont signé une convention cadre relative au passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. Les résidents de Polynésie française pourront bénéficier des mesures mises en place par l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (Ladom), lors de leur voyage en métropole pour une formation professionnelle.



Les habitants du fenua qui devront rejoindre la France pourront obtenir un accompagnement financier et humain. Il viendra s'ajouter à la prise en charge du billet de transport.



Parmi les mesures nouvelles envisagées : un stage de quatre semaines de préparation au départ, accueil à l’aéroport, transfert jusqu’à l’hébergement, prise en charge des frais de formation, aide financière à l’installation de près de 100 000 francs, allocation complémentaire de mobilité tous les mois jusqu’à 84 000 francs, suivi personnalisé par un tuteur de LADOM jusqu’à l’obtention du diplôme ou de la qualification.



Le dispositif montera progressivement en puissance en fonction des crédits qui seront réservés par LADOM mais surtout de l’estimation des offres d’emplois qui ne sont pas pourvues faute de disposer d’une formation localement adaptée.



Dans un premier temps, plusieurs formations ont d’ores et déjà été proposées (Web design, scaphandrier BTP, machinisme agricole). Au cours de cette année, un premier départ en formation de dix-huit polynésiens devrait pouvoir être organisé grâce à ce nouveau dispositif.