Mobilisation générale avant le record du monde de ukulele !

Quelle entreprise, quelle commune amènera le plus de monde pour reconquérir notre record ? Suspense... et réponse samedi 24 février, sur place, puisqu'il n'y a pas de pré-inscription pour les musiciens.



Mais attention, il ne faudra pas venir aux couleurs d'une entreprise : tout le monde en tenue locale, si possible avec des fleurs. N'oubliez pas, aussi, d'amener de l'eau et de quoi vous protéger du soleil, entre l'ouverture des portes du stade Pater à 13h, et le grand défi qui sera lancé à 17h. Mais ces quelques heures passeront vite : Carlos Schmidt animera une après-midi mise en musique par Emile Ariipeu et l'orchestre du Conservatoire, accompagnés de plusieurs artistes.



L'autre grand défi à relever, c'est le transport. Vive le covoiturage et les transports en commun, car tous les parkings de Pirae seront pris d'assaut.