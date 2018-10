Crédit photo : Moana



Installé sur le site de la Pointe Vénus à Mahina, Narii propose des excursions à bord de sa pirogue à voile dans la baie de Matavai. Tout au long du reportage et le temps d’une sortie en mer, il nous parlera de son attachement à notre culture et à la pirogue à voile, un moyen de transport authentique et profondément ancré dans notre patrimoine historique maritime.



Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE