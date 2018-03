Moana : la clinique des tortues marines

Crédit photo : Moana



Ce dimanche votre magazine MOANA, vous propose un sujet spécial consacré à la clinique des tortues marines. Installée dans un hôtel à Moorea, la clinique est gérée par l’association Te mana o te moana. En compagnie de Cécile, Vie et Magali nous vivrons le temps d’une journée les différentes activités telles que le nourrissage des tortues ou encore les soins quotidiens apportés à ces animaux. Dans le reportage, nous participerons également à un relâché de jeunes tortues au large de Moorea. Une opération exceptionnelle qui est le fruit de plus d’un an de travail auprès de ces mammifères. Les tortues marines sont encore aujourd’hui mondialement menacées d’extinction.



Magazine réalisé par Yann Mariassouce