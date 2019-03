Moana : hommage à Willy Pouira, un passionné de la Mer

Crédit photo : Moana



La Polynésie française s’étend sur un territoire de 5 millions de km2 avec très peu de terres émergées et c’est donc tout naturellement vers l’environnement marin que les polynésiens se sont orientés. La mer façonne des hommes et des femmes pour réaliser souvent avec eux, des histoires nobles et authentiques.



L’histoire de Willy Pouira en fait partie. Ce passionné de la mer nous a quitté le 22 février 2018. Aujourd’hui, sa famille et ses proches ont souhaité lui rendre hommage au travers de différents témoignages…



Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE