Moana : fabrication de planches de Surf avec Teva Bonno

Crédit photo : Moana



Teva Bonno est né à Tahiti et surfe depuis l'age de 11 ans. Il a grandit sur la côte ouest, entre Punaauia et Paea.



En 1995, il débute le shape en France lors d'une rencontre avec Jean-Pierre Stark. A ce moment là, une belle période de collaboration démarre et Jean-Pierre Stark lui apprendra toutes les ficelles du métier.



Depuis, Teva a perfectionné ses techniques, par le voyage et par l'expérience, en France, en Australie, au Portugal et bien sûr à Tahiti où il s'y est implanté depuis Avril 2000.

Aujourd'hui Teva a plus de 6000 boards à son actif et sponsorise quelques étoiles montantes du surf local.



Dans votre magazine, Teva nous parlera avec passion de son métier et nous racontera un peu plus en détails tout son parcours.



Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE