Moana : Tom et César, deux passionnés de voile

Crédit photo : Moana



Dimanche prochain, votre RDV consacré à la MER fera sa rentrée ! Votre magazine vous propose un portrait de Tom et César, deux jeunes passionnés de voile licenciés au Yacht Club de Arue. A 16 ans, les deux amis participent régulièrement à des compétitions et ce, depuis quelques années déjà. L’année dernière, Tom et César ont participé à l’ultime étape du championnat du monde de Diam 24, un trimaran ultra rapide, organisé au Fenua en novembre dernier.

Tom, César et leur coach, Didier Arnould nous apporteront leurs regards expérimentés et instructifs sur la voile en Polynésie.



Production : Yann MARIASSOUCE

Réalisation : Marie CHOLLET