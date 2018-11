Moana : Stage à l’école de voile de Arue

Crédit photo : Moana



Chaque année, en période de vacances scolaires, l’Ecole de Voile de Arue propose des stages d’initiation à la voile. Ouvert aux enfants et aux adolescents âgés de 5 ans minimum, ces stages sont aussi l’occasion de découvrir le monde marin et la navigation maritime. Gilles et William sont moniteurs à l’Ecole de Voile de Arue, durant cette dernière semaine de vacances, nous les avons accompagnés durant le stage d’initiation à la voile. Dans votre magazine consacré à la mer, Gilles et William nous partagent leur passion commune pour la voile et surtout les valeurs qu’ils transmettent aux enfants du Fenua.



Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE