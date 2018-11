Moana : Plongée en apnée avec Guillaume Nery

Crédit photo : Moana



Cette semaine, Moana nous emmène à la rencontre de l'apnéiste Guillaume Nery, multiple recordman du monde de plongée en apnée. Il est d'ailleurs le plus jeune recordman du monde, avec un record obtenu à l'age de 17 ans.

Guillaume Nery était de passage en Polynésie pour donner un stage à Moorea avec l'association Moorea Free Diving. Il en a profité pour distiller ses conseils, parler des différentes disciplines pratiquées en apnée et transmettre son expérience.



Production et Réalisation : Yann MARIASSOUCE