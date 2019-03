Moana : La clinique des tortues de Moorea

Crédit photo : Moana



La semaine dernière, nous avons découvert les différentes actions mises en oeuvre par l’association « Te mana o te moana » dans la protection de notre environnement marin.

Ce dimanche, votre magazine consacré à la mer, poursuit sa rencontre avec l’association de Moorea, et s’intéressera plus particulièrement à la clinique des tortues au sein de l’organisme.

Contrairement à d’autres destinations dans le monde, la Polynésie française est un lieu privilégié pour observer les mammifères marins. A l’échelle mondiale, il existe 7 espèces de tortues marines et 5 d’entre elles peuvent être observées dans les eaux polynésiennes.



Créé en février 2004 et installé à moorea, le centre de soins pour tortues est jusqu’à ce jour géré par l’association te mana o te moana. Le centre s’apparente un peu à l’hôpital de la dernière chance pour les tortues blessées ou malades…



Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE