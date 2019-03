Moana : Journée de sensibilisation à l’environnement avec l’Association Tamari’i Pointe des Pêcheurs

Crédit photo : Moana



Créée en Avril 2008, l’Association Tamari’i Pointe des Pêcheurs est composée de près d’une centaine d’adhérents. Dans le reportage, l'association accueille une classe de CM2 de l’Ecole Fareroi de Mahina. La sensibilisation est un volet dynamique de l’association, l’année dernière, plus de 450 élèves ont participé aux différents ateliers proposés. Ces actions permettent d’apporter une éducation et une sensibilisation à notre environnement marin dès le plus jeune âge. Un pari pour l’avenir de notre Fenua !



Production & réalisation : Yann MARIASSOUCE