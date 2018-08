Mistresses tire sa révérence sur TNTV

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°11 Juste une mise au poing

Harry découvre les cachets que cache Joss. Alors qu'il tente de lui parler, celle-ci, acculée, lui fait des révélations et lui reproche de ne pas avoir été là quand elle en a eu le plus besoin. Au même moment, Harry se voit offrir plusieurs opportunités de travail et Joss tentede venger la mort de son amie du club d'auto-défense, décédée. Heureuse dans sa relation, Karen décide de présenter Adam à ses amies et fait une surprenante découverte. April essaie de reconquérir Marc...



Episode n°12 Carpe diem

Joss et Harry s'aiment de nouveau comme au premier jour. Joss a enfin réussi à se libérer de l'affaire Wilson. Maintenant, sans projet d'avenir professionnel, Harry tente de trouver ce qu'il va bien pouvoir faire, aidé de Joss. April découvre qu'elle est enceinte mais ne sait comment l'annoncer à Marc dont la carrière décolle. Karen et Adam se sont réconciliés et passent une nouvelle étape dans leur relation. Lydia cherche le pardon de Karen. Kate est de retour à Los Angeles...



Episode n°13 Fantômes du passé

Les filles font face à une tragédie. Un an s'est écoulé... April a eu une jolie petite fille, Joss et Harry se préparent à ouvrir leur bistrot sur la plage comme ils le rêvaient, Kate les a rejoint dans cette aventure... Alors qu'Harry recrute de nouveaux serveurs, il fait une rencontre qui va changer sa vie à jamais...