Mistresses : la saison 4 sur TNTV

19h25 : épisode 1 – je vais bien ne t’en fais pas

Un an s'est écoulé... Joss, toujours organisatrice d'événements, témoigne au procès de Wilson, inculpé du meurtre de Luca Raines, et attend avec impatience le verdict. Après le décès de Vivian, Karen s'est retrouvée seule et enceinte, et s'est mise à écrire afin de se remettre. Aujourd'hui, elle est l'heureuse maman d'une petite fille et vient de sortir un livre biographique pour lequel elle s'apprête à faire une lecture en public. April a emménagé avec Marc et sa fille dans une nouvelle maison. Harry, désormais chef reconnu, est de retour de Milan...



20h10 : épisode 2 – une experte pas comme les autres

Le nouvel agent de Karen fait d'elle une experte du sexe pour vendre son livre. Elle lui organise notamment une séance de dédicaces dans un sexshop, ce qui met Karen très mal à l'aise. Elle est médecin avant tout et ne veut pas perdre sa crédibilité. April postule pour intégrer une fondation d'artistes peintres très sélect et doit pour cela peindre un tableau qui lui ressemble en deux jours. Joss et Harry reçoivent la visite de Kate, la sœur de ce dernier, venue à L.A. avec une demande des plus surprenantes...





Episode 13 : Impossibles adieux

Joss est libérée de prison. Alors qu'elle est heureuse de retrouver Harry, avec qui elle vit désormais pleinement son histoire, et ses amies, elle reçoit un colis et un message de la part de Calista, toujours incarcérée. Elle est effrayée mais cherche à comprendre pourquoi celle-ci agit ainsi. La maladie de Vivian avance à très grands pas et Karen tient à être près de son amie pour ses derniers instants. Après le départ de son neveu et la vive réaction d'April à son égard, Marc décide de partir. Harry se voit proposer une super opportunité professionnelle...