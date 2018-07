Mistresses (S4) : pas son genre ...

L'agent de Karen lui demande de penser à une idée pour son deuxième livre et lui organise une interview pour le podcast d'une émission en vogue. Alors qu'Harry et Joss dînent avec le nouvel associé de ce dernier, Joss se met en avant afin de devenir l'agent de son fiancé et promouvoir son futur restaurant. Harry n'apprécie guère. April fait face à la situation après son baiser avec Michael et Kate commence à travailler à la boutique...



Episode n°6 Quelques jours à vegas

Jonathan invite Harry et Joss à venir séjourner un week-end à Las Vegas dans l'un de ses hôtels/restaurants afin de le découvrir. Ils passent alors un super moment tous frais payés jusqu'à l'incident... April connaît une crise avec Lucy car cette dernière refuse d'aller à l'église. Kate vit une idylle avec un homme marié dont elle ignore encore qui il est. Karen reçoit la visite inattendue d'un homme de son passé qui pourrait bien tout changer...