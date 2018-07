Mistresses (S4) : ce n'est qu'une mauvaise passe !

Crédit photo : ABC Studios



Episode n°9 Mauvaise passe

Kate annonce à Harry qu'elle souhaite déménager. Il tente de la convaincre de rester mais rien n'y fait. Face à sa situation actuelle, Joss se sent totalement désemparée et se met à se droguer. La mère d'April poursuit ses manipulations afin de sortir Marc de la vie de sa fille. Karen continue de se lier d'amitié avec sa nounou. Ce qu'elle ignore, c'est que cette dernière va sur des sites des rencontres en se faisant passer pour elle...



Episode n°10 Confrontations

La situation est de plus en plus tendue entre Joss et Harry. Alors que Joss continue de se réfugier dans les médicaments, Harry apprend que sa collaboration avec Jonathan est en péril. April, quant à elle, est désormais séparée de Marc. La stratégie de sa mère pour les faire rompre a fonctionnée. De son côté, Karen fréquente Adam de plus en plus assidûment au grand dam de Lydia, sa baby-sitter...