Mistresses : Des bleus à l'âme

Episode n°3 Des bleus à l'âme

Après sa rupture, Kate s'installe à L.A. Avec l'aide de Joss, elle s'inscrit sur un site de rencontres. Karen décide de se laisser tenter par son baby-sitter sexy. Joss, enchainant ses cours de self défense, finit par se blesser. Harry, très inquiet, lui demande d'arrêter quelques temps. Très vite, Joss se sent frustrée et se défoule comme elle le peut. Harry se voit proposer un partenariat plus que rentable. April se découvre une nouvelle vocation...



Episode n°4 Le goût de la vie

Alors qu'April espère décrocher son premier travail en tant que décoratrice, Marc fait ses débuts dans un groupe. Celui-ci doit se produire très prochainement sur scène mais il lui manque une chanteuse. Marc va alors voir ressurgir une personne de son passé. Karen exerce désormais pleinement son rôle de sexologue. Les affaires vont moins bien pour Joss qui décide d'agir de façon plus ou moins honorable. Kate déprime en apprenant que son ex est de nouveau en couple...